Водитель насмерть сбил велосипедистку в Невельском районе

Фото: telegram-канал «Псковская сводка».

Водитель автомобиля Fiat Ducato насмерть сбил 67-летнюю женщину на велосипеде в Невельском районе, сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

ДТП произошло сегодня около 12:00 перед деревней Колоничено на трассе Санкт-Петербург – Киев. Водитель автомобиля Fiat Ducato совершил наезд на велосипедистку, ехавшую в деревню Каланичено. От полученных травм женщина скончалась на месте.

Фото: telegram-канал «Псковская сводка».

Скорость Fiat Ducato при столкновении была значительная: велосипед буквально развалился пополам. Переднее колесо отлетело от места столкновения аж на 30 метров.

Фото: telegram-канал «Псковская сводка».

Выяснилось, что погибшая возвращалась из города домой в деревню Каланичено. В город она ездила на заработки, продавала молоко на рынке.