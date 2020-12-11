Еще 330 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки COVID-19 подтвердили еще у 330 человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Количество заболевших увеличилось до 15 тысяч 945 человек.

В регионе выздоровели еще 236 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 7 тысяч 793.

Всего специалисты провели 180 тысяч 829 тестов на коронавирус, из них за сутки – 1 тысяча 669 исследований. От коронавируса в регионе погибло 80 человек.