С 2021 года псковичи будут больше платить за коммунальные услуги

Фото из архива КП

В Псковской области поднимется плата за коммунальные услуги. Предельные индексы увеличения платежей, утверждённые правительством, будут составлять от 3,2 до 6,5 % в зависимости от региона.

Сообщается, что отдельный тариф может подрасти больше, чем другие, а подорожание в одном городе может быть более существенным, чем в соседнем.

Кроме того, некоторые регионы летом отложили на несколько месяцев повышение тарифов из-за пандемии. Так что неожиданное изменение тарифов может быть связано и с окончанием отсрочки, пишет «Российская газета».