В псковской школе обнаружен новый очаг коронавируса

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В Псковской области зафиксирован новый очаг коронавируса, сообщили в официальном telegram-канале региона.

Очаг обнаружен в Новоржевской средней школе. Коронавирусом заболели 5 сотрудников образовательного учреждения. Школа со вторника находилась на карантине по ОРВИ. На данный момент все дети переведены на дистанционный режим обучения.

Кроме того, 84 класса в 27 школах закрыты из-за COVID-19. Полностью закрыты 3 школы: Ивановская в Великолукском районе, Волышовская в Порховском районе и Себежская основная школа.

Всего в регионе 1608 учеников переведено на дистанционное обучение из-за коронавируса, что составляет 2,3% от общего количества школьников в области.

Как подчеркнул Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук, заболеваемость среди детей умеренная и контролируемая.

Вчера добавился новый очаг коронавируса в Псково-Печерском монастыре. Там за сутки обнаружился ещё один случай заражения. Ещё 4 новых случая добавилось в очаге в хирургическом отделении Порховской межрайонной больницы.