В Псковскую область поступили дополнительные дозы вакцины от COVID-19

Вакцина от коронавируса. Фото министерство здравоохранения РФ

Вчера, 10 декабря, в Псковскую область поступило 300 дополнительных доз препарата «ГамКовидВак». Об этом сообщили в Псковском агентстве информации.

Кроме медиков, вакцину смогут получить социальные работники, которые также находятся в зоне риска. Как пояснил губернатор, решение о применении вакцины будет выноситься добровольно: «Делать или не делать прививку от COVID-19, работники будут решать сами»

Вакцинироваться от коронавируса можно будет по предварительной записи.