В субботу псковичи смогут покататься в Мальской долине

Фото: "Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха".

В эту субботу, 12 декабря в Мальской Долине состоится техническое открытие, сообщили в официальной группе.

"Открываем верхний обновленный склон, детскую ватрушечную трассу, будет работать прокат оборудования и кафе", - рассказали работники долины.

Фото: "Мальская долина. Псков. Парк активного отдыха".

В этом году учебный склон будет выше на 1.5 метра и шире на 5-8 метров. На лыжегоночные трассы можно будет приезжать только когда слой природного снега будет около 15 сантиметров.

На днях организаторы рассказывали, как проходит оснежение долины и показывали фотографии процесса.