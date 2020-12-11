Пскович выиграл в лотерею автомобиль

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Житель Псковской области выиграл в лотерею «Русское лото» автомобиль. Об этом «Комсомольская правда в Пскове» сообщили организаторы лотереи.

Поклонник лотырей - отец Анны Борискиной. Он по почте приобретает билеты для всей семьи. На 1359-й тираж ему повезло. За заветным призом - машиной за 600 тысяч рублей поехала дочь:

«Папа всегда смотрит передачу, для него это, можно сказать, хобби. В тот день я зашла домой, и он с порога меня просто ошарашил новостью о победе. Я так рада, ведь папа давно хотел машину, чтобы с комфортом ездить на дачу», - отметила Анна.

Анна работает бухгалтером, ее отец до самой пенсии был строителем. Все свое свободное время он проводит с любимыми внуками. «Папа часто выигрывал то сто, то двести рублей. Но надежду на ценный приз он никогда не оставлял. Я желаю всем участникам не сдаваться и идти к своей мечте», - пожелала она.

После такого везения отца псковичка тоже начала участвовать в лотереях. Теперь она ждет новогоднего розыгрыша «Русского лото».