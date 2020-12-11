Псковичам рассказали, как определить лекарство-подделку

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Комитет по здравоохранению Псковской области рассказал псковичам как отличить настоящие лекарственные средства от подделок.

В комитете отметили, что фальсифицированное лекарственное средство — это лекарственное средство, сопровождаемое ложной информацией о его составе или производителе.

При покупке можно обратить внимание на следующие признаки:

— изменение цвета, запаха или вкуса лекарственного препарата. По сравнению с тем, что при предыдущих приёмах;

— несоответствие внешнего вида лекарства и его описания в инструкции;

— орфографические и/или пунктуационные ошибки в тексте на упаковке или в инструкции.

В комитете обратили внимание на то, что лекарственные препараты не подлежат возврату. Однако, препараты ненадлежащего качества можно вернуть.

В соответствии с законом «О защите прав потребителей» если вы покупаете лекарства, которые поступили в продажу до 29 ноября 2020 года, вы можете запросить информацию о подтверждении соответствия его качества. Вам должны предоставить копию декларации о соответствии или сертификата соответствия.

Кроме того проверить качество можно с помощью приложения для смартфонов «Честный ЗНАК». Нужно отсканировать цифровой код с упаковки и приложение выдает результат проверки.