Псковстат опубликовал данные об изменении цен на потребительские товары

. Фото: Анастасия ТАРАСОВА

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Псковской области опубликовал данные об изменении цен на потребительские товары с начала 2020 года.

В целом цены на товары и услуги по Псковской области с начала 2020 года выросли на 4,1%. Только в ноябре цены выросли на 0,5%.

Продовольственные товары в ноябре в Псковской области подорожали на 0,8%, непродовольственные чуть меньше, на 0,5%. А вот цены на услуги подешевели на 0,1%.

Фото: Псковстат

Больше всего выросли цены на сахар, на 8,6%, и на овощи – на 7,8%. Больше всего подорожали огурцы и помидоры – на 17,1% и 17% соответственно. На некоторые овощи и фрукты цены снизились.

Снизилась цена яблок – на 6,2%, моркови – на 7,9%, капусты – на 7,0%, чеснока – на 3,3%. Также подешевела поваренная пищевая соль – на 3,5%, рыба мороженая разделанная – на 3,2%, булочные изделия сдобные из муки высшего сорта штучные – на 3%.