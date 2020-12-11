14 декабря откроется отделение хирургии в Гдовской районной больнице

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В понедельник, 14 декабря, открывается хирургическое отделение в Гдовской районной больнице и продолжит работать в привычном режиме. Об этом сообщили на официальном Telegram-канале Псковской области.

Ситуация постепенно стабилизируется. Поправился врач-хирург в Гдовской районной больнице, поэтому было принято решение открыть отделение хирургии уже с начала недели.

Кроме того, вылечились от COVID-19 и вернулись к работе заведующая терапевтическим отделением филиала Локнянской больницы и сотрудники Псковской областной инфекционной больницы в Пскове и Великих Луках.