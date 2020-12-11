В 2021 году на обслуживание памятника «Ледовое побоище» уйдет более 1 млн рублей

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Электронный аукцион на обслуживание памятника «Ледовое побоище» в 2021 опубликовали на сайте госзакупок. На эти цели Псковский район выделит 1 миллион 158 тысяч рублей.

Обслуживать памятник необходимо будет с 1 января по 25 декабря. В задачи исполнителя войдёт еженедельная уборка территории, дорожек, вывоз мусора. Необходимо будет еженедельно мыть постамент, ухаживать за газонами, вывозить снег и не менее двух раз в год ремонтировать ямы и выбоины на дорожках.

Следить придется освещением, бодюрами и металлическими ограждениями, туалетом, а также охранять всю территорию памятника и прилегающую зону.

Исполнитель будет выбран в ходе аукциона в электронной форме 22 декабря 2020 года.