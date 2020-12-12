Мужчина украл украшения с новогодней елки в Порхове

Фотографии украденных гирлянл. Фото: Порховский краеведческий музей

Неизвестный сегодня рано утром украл гирлянды с ели, установленной возле кинотеатра в Порхове, сообщили в Порховском краеведческом музее.

Около 5 часов утра мужчина снял почти все гирлянды рядом с кинотеатром. «Сотрудники музея с такой радостью вешали их на елки, пытаясь создать атмосферу праздника, сколько людей подходило и фотографировалось на нашей фотозоне», - рассказали сотрудники музея.

Уже в 8 часов утра появился подозреваемый по краже гирлянд. Мужчина признался в содеянном. «Мы благодарим сотрудников полиции за отлично проделанную работу и профессионализм при раскрытии преступления», – отметили сотрудники музея.