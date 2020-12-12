Главный санитарный врач Псковской области прокомментировал переход школьников на дистант

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Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук прокомментировал переход школьников на дистанционное обучение в разговоре с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он рассказал, что считает принятое властями Псковской области решение необходимым в связи с растущим уровнем заболеваемости. «Ограничение контактов должно привести к снижению заболеваемости в целом», – отметил Александр Нестерук.

По его словам, школьники и молодежь в регионе не лидируют среди заболевших. Кроме того, они переносят болезнь легко. Однако это не отменяет того факта, что они могут быть переносчиками вируса и представлять угрозу для своих пожилых родственников.