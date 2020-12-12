Великолукские спасатели обнаружили тело мужчины, убившего пса Пифа

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Спасатели великолукского подразделения аварийно-спасательной службы Псковской области обнаружили тело мужчины, жестоко убившего пса своей соседки, Пифа.

Как сообщает telegram-канал Псковская сводка, тело мужчины нашли сегодня во время проведения водолазно-поисковых работ. О том, что мужчина утонул, сообщила хозяйка Пифа Галина Паскевич.

«Соседи позвонили. Приезжала полиция. Проверили. На 99,9 % это он. Пошёл на озеро свои сети, видимо, проверить. И не вернулся. Его сапоги и вещи на льду нашли. Видимо, пытался выбраться», – рассказала женщина.

Дело о жестоком убийстве собаки было взято на контроль губернатором региона. «Жестокое отношение к животным должно пресекаться и наказываться. Иначе собак так и будут убивать, обливать гудроном и сбрасывать с балконов. А те, кто это делает, будут уходить от ответственности», - отметил Михаил Ведерников.

Уголовное дело по факту убийства было возбуждено еще 8 сентября, но мужчина, убивший пса, постоянно менял свои показания, что сильно его затянуло.