Еще 348 человек заболели коронавирусом в Псковской области

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За последние сутки в регионе коронавирусом заболели 348 человек, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. За весь период пандемии коронавирусом заразились 16 тысяч 950 человек.

Выздоровело за минувшие сутки 119 пациентов. За все время пандемии – 8 тысяч 292 человека.

Количество умерших увеличилось. От коронавирусной инфекции COVID-19 погибли ещё два человека, всего – 84.

Специалисты провели 185 тысяч 237 тестов на коронавирус. Из них 1 тысяча 286 за последние сутки

«Уверен, переход школьников на дистанционку даст результат. Но и все мы должны быть предельно внимательными и дисциплинированными», – заключил губернатор.