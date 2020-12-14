55 птиц зимуют в псковском «Доме белого аиста»

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В этом году в псковском волонтёрском центре помощи аистам, «Доме белого аиста», будут зимовать 55 птиц, сообщила в группе реабилитационного центра в соцсети «ВКонтакте» его основательница Марина Сиденко.

Она рассказала, что все аисты оказались в центре из-за того, что попали в беду и у всех птиц разный характер и разные судьбы.

«Все аисты остались живы благодаря людям. Половина из них имеет хорошие шансы вернуться в природу будущей весной, остальные - останутся с нами. Благодарим всех, кто помогает Аистиному дому!» – написала Марина Сиденко.

Орнитолог также поделилась с подписчиками фотографией первого аиста, попавшего в центра после старта проекта.

Лея. Фото: Марина Сиденко

«Это Лея. Ещё одна наша красавица. Она из деревни Костричино Смоленского района, Смоленской области. После травмы крыла, живёт у нас с августа 2018 г. Она самый первый аист, попавший к нам после старта Аистиного проекта»,– рассказала Марина Сиденко.