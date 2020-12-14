Полное затмение Солнца с «огненным кольцом» покажут псковичам онлайн

Фото: ТАСС

Сегодня, 14 декабря, на небе состоится полное затмение солнца, которое создаст огненное кольцо вокруг Луны, сообщает ТАСС.

Луна полностью закроет солнечный диск на две минуты в 17:32, сообщили в Московском планетарии, но останется кольцо света.Такое явление уже успели позвать «Золотой короной».

"При полном затмении видны "солнечная корона", напоминающая огненное кольцо, а также звезды и планеты, находящиеся вблизи Солнца", - цитирует ТАСС сообщение планетария. По данным астрономов, затмение не увидят россияне. Наблюдать его смогут жители Чили и Аргентины, частично будет видно в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке.

Онако увидеть солнечное затмение можно будет во время бесплатной онлайн-трансляции Московского планетария на YouTube в 17:25. Вести трансляцию и объяснять происходящее будет специалист по редким небесным явлениям Олег Угольников. Во время эфира ученый расскажет, что нас ждёт в 2021 году.