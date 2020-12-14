Пскович забыл трехлетнего сына на парковке

Фото: Canva

Нетрезвый пскович забыл своего трехлетнего сына на парковке у торгового комплекса, сообщает интернет-портал 47news со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел около ТЦ «Мега Дыбенко» во Всеволожском районе Ленинградской области. В субботу вечером сотрудники торгового комплекса обнаружили на парковке трехлетнего ребенка, который ходил там в полном одиночестве. Было принято решение вызвать полицию, малыша отвели к стойке информации и начали искать родителей.

В скором времени отец ребенка нашелся. В правоохранительных органах отметили, что 27-летний отец мальчика был пьян и упал на той же стоянке. Мужчину привели в чувства и доставили в ближайшее отделение полиции.