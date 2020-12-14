Курсирование поезда до Великих Лук продлили до 14 февраля

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Курсирование пригородного поезда по маршруту Псков – Великие Луки и Великие Луки – Псков продлили до 14 февраля 2021 года, сообщили в пресс-службе АО «СЗППК».

Данное решение принято для улучшения качества обслуживания пассажиров по договоренности с администрацией Псковской области С 1 по 10 января 2021 года поезд курсировать не будет.

Поезд № 6724/6723 по пятницам, субботам и воскресеньям будет отправляться из Пскова в 17:30 и прибывать в Великие Луки в 22:45.

Поезд № 6721/6722 по пятницам, субботам и воскресеньям будет отправляться из Великих Лук в 6:50 и прибывать в Псков в 11:51.