Псковские медики рассказали на какой день сдавать тест на коронавирус

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Специалисты Псковской инфекционной больницы рассказали псковичам на какой день лучше сдавать тест на коронавирус, отвечая на традиционные вопросы жителей Псковской области в Instagram-аккаунте областной инфекционной больницы.

Один из псковичей поинтересовался на какой день от начала заболевания лучше сдать мазок. Медики рассказали, что тест на COVID-19 будет максимально информативен на 3-й день с начала появления симптомов.

Также врачи Псковской областной инфекционной больницы, отвечая на вопросы псковичей, рассказали какие бесплатные лекарства от коронавируса положены пациентам.