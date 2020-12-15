Публикуем ТОП-5 самых высокооплачиваемых вокансий в Псковской области

Фото из архива КП

Топ востребованных специалистов с самой высокой заработной платой составили в Псковской области. Рейтинг "Комсомольской правде в Пскове" предоставил сайт hh.ru.

1. Инженер-программист 1С ERP до 150 000 руб. до вычета НДФЛ

2. Руководитель отдела маркетинга до 130 000 руб. на руки

3. Главный инженер проекта (гидротехническое строительство) от 80 000 руб. до вычета налогов

4. Начальник финансового отдела от 80 000 руб. до вычета налогов

5. Машинист экскаватора от 75 000 руб. до вычета налогов