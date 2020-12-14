ТОП-5 советов псковских родителей, как пережить дистанционку

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Сегодня в Псковской области снова началось дистанционное обучение. И хотя испытание это будет длиться недолго – всего неделю – многие родители псковских школьников находятся в настоящем отчаянии.

Чем меньше ребенок – тем больше вопросов. Как устроить школьнику рабочее место, как организовать ранний подъем, как проследить, чтобы была сделана вся домашняя работа, как успеть все?

Газета «Псковская правда» собрала для псковских родителей топ-5 советов, которые помогут пережить учебную неделю,

Совет 1. Самое главное – нужно выдохнуть и постараться успокоиться. До начала официальных каникул– всего неделя. Школьники довольно долго учились на дистанционке весной: нужно вспомнить рабочую схему, по которой вы действовали весной и продолжить в том же духе.

Совет 2. Дистанционное обучение – хороший шанс подтянуть хвосты. Можно воспользоваться шансом и бросить все силы на нужные вам уроки. Сделать конспект намного легче, чем выучить параграф и ответить устно стоя у доски. Кроме того, у учителя можно попросить дополнительное задание.

Остальные советы читайте в материале «Псковской правды».