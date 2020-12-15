359 человек заболели коронавирусом в Псковской области за сутки

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За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 359 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 17 тысяч 309 человек.

За сутки 32 человека вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 8 тысяч 324 псковича.

На новую коронавирусную инфекцию обследовано 186 тысяч 949 человек, за сутки – 1 тысяча 712 человек. Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось на 2. Уже 86 псковичей погибло в регионе от COVID-19.