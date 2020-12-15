Тело мужчины обнаружили после пожара в Пскове

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Тело 43-летнего мужчины обнаружили в Пскове при тушении пожара в многоквартирном доме, сообщает telegram-канал «Псковская сводка» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Псковской области.

Вчера около 9 часов утра на улице Волкова, 2 в двухкомнатной квартире начался пожар. Как сообщили в пресс-службе МЧС, в комнате загорелся диван. В результате возгорания погиб 43-летний хозяин квартиры. Пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнём.

В этот же день вечером в деревне Молоково Опочецкого района произошел пожар в бане. По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Благодаря слаженным действиям пожарных обошлось без жертв. Кроме того, от огня удалось спасти баню, жилой дом, гараж и хозяйственную постройку.