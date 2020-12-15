Шесть очагов коронавируса остаются активными в Псковской области

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В Псковской области остаются активными шесть очагов коронавируса, сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Среди действующих очагов коронавируса: Опочецкий дом-интернат для престарелых и инвалидов, Болгатовский психоневрологический интернат, хирургическое отделение Порховской межрайонной больницы, Свято-Успенский Псково-Печерский монастырь, Новоржевская средняя школа и администрация Опочецкого района

Три очага коронавируса в Псковской области сняли с контроля. За последние сутки из числа активных очагов был убран Великолукский медицинский колледж. Ранее перестали быть активными очаги в региональном отделении Центрального банка в Пскове и в отделении травматологии Псковской областной клинической больницы.