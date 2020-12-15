Псковский памятник прошел в финал конкурса самых необычных скульптур России

Этого динозавра создал электрослесарь-любитель из Опочки

Псковская скульптура прошла в финал всероссийского конкурса по определению самых необычных памятников и скульптур страны.

Псковский динозавр сразился с еще 9 фигурами и вышел победителем после народного голосования. Конкурс «скульпТУТУра» состоит из десяти раундов по десять претендентов в каждом, по итогам которых к концу этого года будут отобраны десять финалистов. В финал из каждой десятки проходит только один претендент.

Восьмой раунд голосования

Финальное голосование начнется 29 декабря и закончится 11 января. Из частей всех ста памятников-конкурсантов соберут 3D-модель в виде логотипа Туту. Она станет основой для кубка, который получит населённый пункт, где будет находиться памятник-победитель.

Создателем скульптуры динозавра является сварщик-любитель из Опочки. Роман Кириллов создаёт динозавров и другие необычные фигуры из автомобильных запчастей. Его дом в Опочке - местная достопримечательность: возле его дома часто проходят фотосессии, люди останавливаются, чтобы запечатлеть необычные фигуры на память.