.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников ушел на самоизоляцию после общения с людьми, у которых подтвердился коронавирус. Об этом он рассказал в своем аккаунте в соцсети Instagram.

«Чтобы не подвергать опасности коллег и окружающих, отменил рабочие встречи в Москве и ушел на изоляцию», – сообщил Михаил Ведерников. Он также отметил, что сдал тест на коронавирус, вызвал врача и продолжает работать удаленно.

На сегодняшний день в регионе остаются активными шесть очагов коронавируса. За минувшие сутки заболели COVID-19 еще 359 человек.