Псковичи комментируют уход Михаила Ведерникова на самоизоляцию

Фото: Instagram-аккаунт Михаила Ведерникова.

Псковичи в социальных сетях активно комментируют уход губернатора региона Михаила Ведерникова на самоизоляцию.

Многие желают губернатору хорошего здоровья и пишут, что таким людям как он болеть нельзя: «Дай бог вам здоровья Михаил Юрьевич! Вы человек от Бога. Вам нельзя болеть». Псковичи отмечают, что глава региона трудится во благо народа. «Будем молиться за Вас!!! Здоровья Вам и благополучия!» – пишут комментаторы.

Из-за дефицита медицинских работников в регионе и общей обеспокоенности горожан здоровьем, многим псковичам приходится звонить для вызовы фельдшера на дом по несколько десятков раз. Поэтому комментаторы не смогли пройти мимо слов губернатора о том, что он сдал тест на коронавирус и вызвал врача.

«Как хорошо Вам. Врача вызвали. А вот простым смертным, к сожалению, недоступна эта услуга», – пишут псковичи. Некоторые решили спросить у губернатора сколько раз ему пришлось позвонить врачу, чтобы вызвать его на дом. «У меня было 603 [звонка - ред.] с трёх телефонов», – привела пример одна псковичка.