Фото Алексея Ильина

В Пскове разрабатывают первую в России мобильную учебную игру по истории. Об этом рассказал куратор направления «Игропрактика» ПсковГУ, директор «Школы Будущих Президентов» Алексей Ильин.

«Когда весной в стране случилась пандемия коронавируса, и всех посадили по домам, к нам посыпалось много обращений от родителей и педагогов с просьбой помочь облегчить всем жизнь на дистанционке» - рассказал он.

Алексей Ильин с коллегами по образовательному цеху запустили народный всероссиский проект по игрофикации учебного процесса.

Фото Алексея Ильина

Идея проекта проста: выпустить в дополнение к каждому параграфу учебника мобильную игру для подготовки к занятиям. На выполнение домашнего задания — игровую сессию - в соответствии с СанПиНами школьнику дается 15 минут. Этого времени вполне хватает, чтобы разобраться в сюжете, понять какие персонажи с кем взаимодействуют, и что надо сделать, чтобы успешно выполнить миссию, а значит, выучить тему.

Главным производственным подразделением, ядром вокруг которого собрались программисты, геймдизайнеры, дизайнеры, сценаристы стало сообщество PskovHack. Над проектом также работают разработчики из Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Волгограда, Санкт-Петербурга, Москвы.

Первым к выпуску разработчики готовят учебный комплекс по истории России. Самая тяжелая часть проекта — создание методологии игры. В этой части сообществу разработчиков и игропрактиков помогают партнеры — Роскультцентр, Лаборатория медиакоммуникаций в образовании НИУ ВШЭ. Активно идут консультации по проекту с Издательским домом «Просвещение», Российским историческим обществом и другими.

К сентябрю 2021 года планируется выпустить первую бета версию игры и начать тестирование. Право первыми протестировать продукт получат псковские школьники.

«В конце ХIХ века в школах произошла великая революция — отменили телесные наказания. После телесных наказаний второе по уровню стресса для детей - постоянные проверки и домашнее задания. Нам хочется сделать вторую школьную революцию. От физических наказаний отказались, давайте теперь откажемся от ментальных. Пусть контрольные, самостоятельные и проверочные работы проходят в той форме, которая понятны детям и не воспринимается, как наказание», - отметил Алексей Ильин.