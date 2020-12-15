Псковичи продолжают гулять по неокрепшему льду, игнорируя предупреждения МЧС

Анастасия ТАРАСОВА

В Псковской области не так давно установилась минусовая температура. Формирование льда еще только начинается, а псковичи уже активно начинают выходить на лед, несмотря на предупреждения от МЧС об опасности такого поведения.

Особенным местом притяжения дли жителей региона стал необычно украшенный в этом году утиный пруд в Дендропарке. Место притягивает псковичей настолько, что некоторые забывают об элементарных правилах безопасности.

Анастасия ТАРАСОВА

По неокрепшему льду ходят большие толпы людей, некоторые катаются на самокатах. Находятся даже те, кто гуляют по льду с колясками. В группе «Жесть по-псковски» в соцсети «Вконтакте» развернулось широкое обсуждение такого небезопасного поведения на льду.

«Куча детей, с колясками родители гуляют по "крепкому" льду, катаются, резвятся, а в паре десятков метров в сторону в воде утки плавают», – написала встревоженная псковичка. Кроме того многие отметили, что на помосте около островка сложены доски из которых торчат штыри, которых почти не видно в темноте.

На данный момент сотрудники МЧС проводят профилактические рейды с целью предотвращения несчастных случаев. Вчера они провели разъяснительные беседы с псковичами и вручили памятки об опасности тонкого льда.