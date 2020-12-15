Псков стал одним из любимых новогодних направлений для петербуржцев

Фото из архива КП

Псков попал в топ популярных направлений на новогодние праздники у петербуржцев. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на сервис «Яндекс. Путешествия».

При в ходе опроса выявилось, что 85% опрошенных останутся на Новый год дома. Другие 34% респондентов отказались от путешествий из-за недостатка средств, а 29% респондентов просто привыкли оставаться на праздники дома.

Заразиться коронавирусом побоялись 13% опрошенных россиян. Об ограничительных мерах вспомнили только 9% ответивших.

Те, кто уже запоанировал путешествие, встретят новый - 2021 год в Турции, ОАЭ и Абхазии. А в путешествие по России отправятся в Сочи, Ялту и Москву.