Волки держат в страхе жителей Опочки

Фото прислали читатели «Комсомольской правды»

Псковичка пожаловалась губернатору Псковской области на волков, пугающих жителей Опочки. Свое обращение она опубликована на сайте губернатора Псковской области.

Женщина рассказала, что как только стемнеет волки приходят прямо в город. Учитывая, что темнеет сейчас рано, проблема довольно ощутимая. «Страшно даже в магазин идти, скоро начнут нападать на людей», – написала жительница Опочки и попросили принять какие-то меры, чтобы обезопасить местных жителей.

Ответственными по этому вопросу назначили председателя Государственного комитета по природным ресурсам и экологии Псковской области Виктора Мусатова.

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