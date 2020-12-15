В Пскове cтартовал приём заявок на участие в Рождественском фестивале

Фото: группа «Рождественский Молодежный фестиваль искусств» в соцсети «ВКонтакте».

В Пскове начался приём заявок на участие в традиционном Рождественском фестивале, сообщили в Псковском городском молодёжном центре.

В этом году фестиваль пройдёт в онлайн-формате. Видеофестиваль «Рождество Христово состоится в номинации «Вокал», «Хореография», «Чтецы поэзии и прозы», «Инструментальная музыка», «Вокально-инструментальная музыка». Будут организованы мастер-классы, видеоэкскурсии, просветительские лекции и фотоакция.

Работы принимаются до 27 декабря. Принять участие в фестивале могут учащиеся школ, студенты высших и средних учебных учреждений, работающая молодежь в возрасте от 15 до 35 лет включительно, молодые семьи, проживающие в Пскове и области. Работы нужно высылать на почту организационного комитета: pgmc-pskov@mail.ru.

С подробным положением конкурса можно ознакомиться здесь. Актуальную информацию по фестиваля можно получить в группе Молодёжного центра и в группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте».