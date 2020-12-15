Движение #МыВместе вывело волонтерство на принципиально новый уровень

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Волонтерское движение в России вышло на принципиально новый уровень, существенно расширив число участников и используемые механизмы работы, отметила депутат Госдумы РФ Алена Аршинова, комментируя Псковскому агентству информации помощь волонтеров в борьбе с коронавирусом.

«По сравнению с первой волной коронавируса весной работа теперь стала более системной и эффективной. КПД стал заметно выше. В работу волонтерских центров, движения #МыВместе вовлекается все больше людей, их стало гораздо больше. Региональные отделения «Единой России» перешли в режим работы волонтерских центров по всей стране. Мы сделали волонтерство частью политической культуры партии. Это становится нормой», - сказала Алена Аршинова.

«Волонтеры существенно расширили инструментарий, который помогает в работе. Например, мы применили мобильное приложение, которое облегчило доставку лекарств, где есть маршрут доставки, подтверждение доставки. Расширился профиль оказания помощи, волонтеры работают на телефоне 122», - напомнила депутат.

Движение #МыВместе объединило разрозненные волонтерские инициативы, считает Алена Аршинова. «Если бы не такие движения, разрозненно волонтеры не смогли бы справится с валом вызовов и вопросов, система бы не справилась. #МыВместе позволило собрать силы волонтеров воедино и позволить высвободить медикам ресурсы на спасение жизни и здоровья людей. Наша задача помочь, быть рядом с героями-медиками, которые весь этот год провели в «красной зоне». Движение помогает там, где тонко, там, где нужно. Теперь никому, ни властям, ни людям, которые хотят помочь, ни тем, кому помогают, не надо объяснять, кто такие волонтеры», - сказала депутат Госдумы.