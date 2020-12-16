Школьники из Псковского района не могут учиться на дистанте из-за плохой связи

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Жительницы Порховского района пожаловалась губернатору, что школьники, проживающие в деревнях Порховского района, не могу заниматься дистанционно, поскольку отсутствует хорошая связь.

«С переходом на дистанционное обучение мы оказались в очень трудной ситуации. У нас нет не только интернета, но и мобильная связь практически отсутствует, хотя вышка МТС находится в 5 км», – рассказала женщина.

Она пожаловалась, что их заставляют покупать и устанавливать дорогостоящее оборудование, которое неизвестно будет работать или нет. «Но в любом случае возможности купить его у нас нет», – отметила женщина.

В региональном отделе федерального агентства связи в подключении стационарного телефона и интернета жителям порховского района отказали. Сообщили, что нет технической возможности. Несмотря на это, в соседних деревнях телефоны почему-то есть.

«В нашей деревне прежде был телефон. Владимир Путин просит подключать удалённые деревни страны к интернету – мы находимся в 60 км от Пскова и в 280 км от Санкт-Петербурга. Просим Вас помочь провести стационарный телефон и интернет в деревни Порховского района, в которых есть дети школьного возраста: в Ямкино, Подмышье, Болотню», – написала Марина Кулага.

Обращение принято к рассмотрению. Ответственным по данному вопросу назначили начальника управления цифрового развития и связи Администрации Псковской области Дениса Матвеева.