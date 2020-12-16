Псковская река покрылась ледяными цветами

Фото: туроператор «Атмосфера Путешествий»

Река Псковица, протекающая в Псковском и Струго-Красненском районах Псковской области, застыла и превратилась в настоящий Байкал, сообщили в группе «Туроператор "Атмосфера Путешествий"» в соцсети «ВКонтакте».

Пузырьки воздуха над поверхностью воды застыли, замерзли и начали напоминать причудливые ледяные цветы. Представители «Атмосферы Путешествий» написали об этом в своих соцсетях и разместили соответствующие фотографии.

Подписчики сразу откликнулись и стали спрашивать есть ли туда экскурсии. Оказалось, что экскурсий туда нет, так как это временное явление, под которое невозможно подстроиться. Однако директор агентства отметила, что туда можно попробовать доехать самостоятельно, ориентируясь на плотину в Торошино.

Туроператор «Атмосфера Путешествий»

По мнению специалистов, такое природное явление может появиться при высокой влажности и низкой температуре воздуха над поверхностью воды.

По другой версии это происходит из-за процессов жизнедеятельности подводных растений и животных, а так же образование метана из-за разложения растительности на дне водоема.