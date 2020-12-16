Псковичи не получат по 10 тысяч рублей от ПФР в декабре 2020 года

Фото из архива КП

В личных кабинетах россиян на сайте госуслуг появилось уведомление, что семьи с детьми до 7 лет смогут получить выплату в размере 10 тысяч рублей от Пенсионного фонда России в декабре.

Уведомление всплыло даже тем, кто ранее уже получал подобные выплаты. Отмечалось, что новое заявление на эту выплату писать не нужно и деньги придут автоматически.

«В декабре 2020 года на основании тех же заявлений будет назначена новая выплата в размере 10 тысяч рублей. Если тот же банковский счет не закрыт, еще одно заявление подавать не нужно. Деньги автоматически поступят на счет». Такое сообщение разместили в личных кабинетах граждан.

Однако, позднее данная информация была удалена. Россияне предположили, что сайт взломали хакеры. В ПФР отметили, что в настоящее время подобных выплат делать не планируют.