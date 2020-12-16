600 псковских семей получили поддержку от «Фонда продовольствия «Русь»

Фото: «Фонд продовольствия «Русь»

В сентябре 2020 года «Фонд продовольствия «Русь» открыл региональное отделение Фонда в городе Пскове.

За прошедшие 3 месяца региональное отделение оказало продовольственную помощь более 600 нуждающимся семьям.

Фото: «Фонд продовольствия «Русь»

Фонд «Русь» выстраивает не разовые, а долгосрочные отношения с государственными органами, производителями и торговыми организациями, чтобы на постоянной основе оказывать продовольственную помощь населению.

Работа Фонда «Русь» реализуется в рамках помощи многодетным, малоимущим семьям с детьми и нуждающимся пенсионерам. Фонд продовольствия «Русь», выступает партнером Общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе. В Псковской области распределение продуктов происходит через региональные и муниципальные штабы добровольческих (волонтерских) штабов, Центры социального обслуживания, Профсоюзы.

Фото: «Фонд продовольствия «Русь»

Неоценимую помощь и поддержку Фонду и его региональному отделению, с момента начала работы в области, оказывает комитет по труду и социальной защите населения Псковской области. Сотрудничество между благотворительным фондом и комитетом осуществляется по всем направлениям деятельности, но прежде всего, оно нацелено на определение наиболее нуждающихся жителей региона, что позволит исключить возможность необоснованного распределения благотворительных ресурсов.

С 15 сентября по 15 декабря 2020 года выданы наборы многодетным и малообеспеченным семьям с детьми из Палкинского , Струго-Красненского, Островского, Псковского, Печорского, Плюского районах.

Реализуется программа бесплатного школьного питания при поддержки компании «Келлог Рус» для детей из малообеспеченных семей «Клуб завтраков». Питание детей в выходные и каникулы (карантин). В наборы входят сухие завтраки, печенье, чай, молоко, сахар. В программу входят 6 школ Псковского области.

Фото: «Фонд продовольствия «Русь»

Как отметил директор регионального отделения фонда Алеся Михачева «Сейчас нам необходима помощь руководства муниципальных образований в районах области , для более четкой и слаженной работы. Наша задача, чтобы те семьи, которые по-настоящему нуждаются получали от нас помощь в полном объеме и на регулярной основе . Из-за отдаленности от областного центра, тех районов которым необходима помощь, сделать это очень сложно. Надеемся, что в ближайшее время этот вопрос решиться и мы сможем помочь тем, кому это необходимо»