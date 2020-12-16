Грахов прокомментировал очереди в псковские детские сады

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов в проекте ПАИ-live прокомментировал очереди в детские сады и школы.

Он отметил, что «каждая стройка важна, в первую очередь мы уверенно идем к сокращен очереди в детсады и школы».

На данный момент в регионе построили детский сад в Великих Луках. В новый детский сад в Неелово смогут ходить 270 малышей. До конца года завершится строительство детского сада в микрорайоне Северный в Великих Луках и на улице Алехина в Пскове.

Кроме того, Сергей Грахов заявил, что соцгородок в Пскове — «печальный долгострой». Он поблагодарил губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и Правительство РФ, которые поддержали завершение строительства — работы планируется закончить уже в этом году.