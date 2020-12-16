Фото: школа №12.

Умерла учительница великолукской школы № 12 Елена Михайлова, сообщили в педагогическом коллективе школы.

«С глубоким прискорбием сообщаем о преждевременной кончине на 55 году жизни нашей коллеги, Почетного работника общего образования Российской Федерации, Михайловой Елены Николаевны», – сообщили в сообществе учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Елена Николаевна работала учителем с 1983 года. Коллеги, ученики, выпускники знали Елену Николаевну как талантливого учителя, заботливого классного руководителя и верного, надёжного товарища. Псковичи, увидев известие о смерти педагога, выразили соболезнования родным и отметили, что это невосполнимая утрата для коллектива.

Прощание состоится в четверг 17 декабря в час дня у старого морга возле Пушкинской больницы.