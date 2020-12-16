Псковичи смогут обжаловать штрафы с видеокамер дистанционно

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Порядок обжалования штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные видеокамерами упростили. Об этом сообщили на сайте нижней палаты российского парламента.

Теперь водителям можно дистанционно подать жалобу на ошибочный штрав через Госуслуги, отметил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин:

«Принятие законопроекта также позволит установить по всей стране единый порядок обжалования штрафных постановлений вне зависимости от того, кем оно вынесено – ГИБДД или специализированным учреждением».