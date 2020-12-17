Еще 375 человек заразились коронавирусом в Псковской области

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За сутки в Псковской области коронавирусом заболели 375 человек, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте. Общее количество зараженных COVID-19 достигло 18 тысяч 41 человек.

За сутки 262 человека вылечились от коронавируса. За весь период пандемии с болезнью справились 8 тысяч 680 псковичей. На новую коронавирусную инфекцию обследовано 190 тысяч 83 человек, а за сутки – 1 тысяча 496 человек. Количество умерших от коронавируса за сутки увеличилось, уже 87 псковичей погибло в регионе от COVID-19.

«Понимаю, что все очень устали и морально, и физически. Проблемные вопросы по-прежнему остаются. Стараюсь предметно разбираться с каждым обращением», – отметил губернатор.