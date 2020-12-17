Пскович украл на улице девушку и получил срок в шесть месяцев

Фото из архива КП

Псковича приговорили к шести годам колонии-поселения после похищения девушки. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в прокуратуре Псковской области.

Инцидент случился в марте 2020 года. Тогда 26-летний мужчина, проезжая в своем авто, увидел девушку и решил познакомиться.

После отказа обвиняемый ударил девушку, и силой посадил в автомобиль, решив вывезти в безлюдное место. Однако его успели остановить сотрудники ГИБДД.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 126 УК РФ (похищение человека).

Приговор суда не вступил в законную силу.