Псковские медики просят помощи у водителей

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Медицинским учреждениям Псковской области требуется помощь автоволонтёров, сообщили в пресс-службе регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству.

Требуются волонтеры для перевозки медработников, помогающим пациентам с коронавирусом. На данный момент автоволонтёры требуются на маршрутах Гдов – Псковская областная инфекционная больница – Гдов, Идрица – Себеж – Идрица, Себеж – Великие Луки – Себеж, и в Порховский район.

Из Гдова в Псков необходимо каждую неделю перевозить по четыре пассажира. Машину вызывают по необходимости. В среднем поездка занимает 4 часа. Транспорт необходим врачам с 9:00 до 15:00. В Порховском районе транспорт нужен в будние дни на 4 часа – с 10:00 до 14:00.

На остальные маршруты требуется ежедневное транспортное сообщение. В среднем требуется от 1 до 3 часов в период с 8:00 до 16:00.

Подробности можно узнать по телефонам: (8 81153) 7-29-88 – ГБУЗ ПО «Великолукская МБ», (8 81153) 7-39-16 ГБУЗ – Великолукская детская городская больница; 66-53-52, 56-33-12, 56-58-32; 53-62-04, 53-49-42 – ГБУЗ «Псковская городская поликлиника»; 29-14-85, 29-14-81; 29-45-75, 29-45-73 – ГБУЗ «Псковская детская городская поликлиника».