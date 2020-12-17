Пенсионера сбили на пешеходном переходе в Пскове

Фото: «Псковская сводка»

В Пскове под колеса автомобиля попал пенсионер, сообщает telegram-канал «Псковская сводка».

Мужчина переходил дрогу по пешеходному переходу на улице Леона Поземского, 3/2. Водитель автомобиля Lada совершил наезд на пенсионера, в результате пострадавшего госпитализировали.

Фото: «Псковская сводка»

Светофоры на данном участке дороги пока что не работают. Их только установили и еще не успели подключить.

Фото: «Псковская сводка»

На месте ДТП работают сотрудники ДПС, подробности произошедшего уточняются.