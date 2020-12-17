Печоры ждет грандиозное обновление в ближайшие несколько лет

Фото: Moscow School of Management

Команда Псковской области в Сколково защитила проект развития туристической инфраструктуры Печор, сообщила в своем Instagram-аккаунте Московская школа менеджмента.

Согласно проекту, предстоит выполнить целый ряд работ: привести в порядок дворы и общественные территории, обновить сети водоснабжения, наладить транспортную схему и высокоскоростной интернет на всей территории района.

Кроме того, планируется создать Международную летнюю школу современного гостеприимства, ремесленные мастерские, коворкинг-центр и гостиницы.

Если в это произойдёт – Печоры станут местом притяжения для творческих людей, любителей удалённой работы и всех желающих вырваться из крупных городов и мегаполисов.