Псковичи могут исполнить желание детей, выбрав его с интерактивной елки

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У региональной акции «Елка желаний» появился свой сайт, где размещена вся актуальная информация, сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Каждый желающий может стать благотворителем и исполнить новогоднее желание ребенка, живущего без родителей. Доставить подарок помогут волонтеры. Желания детей висят на елку в виде разноцветных шаров. Цвет шариков выбран не случайно: желания в красных шарах исполнить проще всего, в синих - немного сложнее, а белые - самые сложные в исполнении желания.

«Елка желаний» проходит уже второй год подряд при поддержке Благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В 2019 году участники акции исполнили более 50 детских желаний.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону +7 921 212-24-71, Ирина.