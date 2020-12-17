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В Гдове разыскивают 37-летнего мужчину, пропавшего три месяца, сообщил «Комсомольской правде – Псков» волонтер регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт».

Андрей Захаров ушел из дома 21 сентября и не вернулся, с тех пор его никто не видел. Приметы: рост около 170 сантиметров, плотного телосложения, глаза карие, волосы черные. Предположительно был одет в черную ветровку и темно-синие джинсы. С собой у мужчины была черная сумка.

Если вы что-либо знаете о местонахождении пропавшего, просим сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или 112.