Фейком оказались новости о новых противокоронавирусных мерах в Пскове

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Официальный канал по ситуации с коронавирусом в Псковской области опроверг фейковые новости о введении новых противокоронавирусных мер в Пскове и области.

В сути начали распространять информации о новых мерах со ссылкой на решение оперштаба по противодействую распространения коронавируса

Последний оперштаб Псковской области прошёл в прошлую пятницу, на нём помимо уже действующих ограничений, было решено перевести школы и средние профессиональные образовательные учреждения Псковской области на дистанционное обучение. Второе решение – о работах дежурных групп для учащихся начальных классов.

Официальный указ Губернатора, с достоверной информацией, можно почитать здесь.