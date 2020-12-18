55 дежурных классов работают в Псковской области

Фото: пресс-служба фонда "Живая классика"

В общеобразовательных учреждениях Псковского района занимаются 450 школьников из 55 дежурных групп, сообщили в администрации Псковского района.

В основном в дежурные группы ходят дети, родители которых работают и не могут присматривать за детьми на дистационке. Чаще всего в такие группы ходят младшеклассники. Ребята находятся в школе в соответствии с рекомендациями, описанными Роспотребнадзором. Псковские дошкольные учреждения сейчас работают в обычном режиме.

В соответствии с указом губернатора, с 21 декабря до 10 января, псковские школьники уходят на зимние каникулы. Кроме того, 21 декабря возобновляется работа спортивных секций для детей.